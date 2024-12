Sabalenka guida il seeding a Brisbane Bronzetti inizia la stagione ad Auckland

Leggi su Sportface.it

Programma, date, orari, diretta tv e streaming e tutto quello che c’è da sapere sul Wta 250 die sul Wta 500 di2025. Come sempre, prenderà il via in Oceania la nuovatennistica, che vede subito al via tante big, determinate a cominciare l’annata col piede giusto e ottenere subito punti preziosi.ilAssente la campionessa in carica Elena Rybakina, mentre è al via la giocatrice che lo scorso anno fu sconfitta in finale. Si tratta della numero uno al mondo Aryna, chiara favorita per il titolo. Dalla bielorussa ci si aspetta molto, soprattutto in ottica Australian Open, dove dovrà difendere il titolo. A tentare di frapporsi tra lei e il trofeo ci saranno tre top 10 come Jessica Pegula, Emma Navarro e Daria Kasatkina più altre sei top 20.