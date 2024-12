.com - Previsioni meteo Natale 2024 e Capodanno 2025: che tempo fa a Roma

Durante le festività natalizie e l’inizio del, le condizioniin Italia mostreranno un’alternanza tra giornate miti e un netto peggioramento caratterizzato da freddo, pioggia e neve. Gli esperti segnalano che l’anticiclone delle Azzorre dominerà la scena inizialmente, ma una perturbazione in arrivo cambierà lo scenario climatico proprio in prossimità del. Le regioni del Centro-Sud saranno le più colpite dalle piogge, mentre il Nord affronterà nevicate anche a bassa quota. A, un flusso di correnti fredde potrebbe mantenere instabili le condizioni atmosferiche, influenzando in particolare le zone costiere e montane.Condizionidurante ilNella Capitale, i giorni che precedono ilsaranno segnati da un clima stabile, grazie all’influenza dell’anticiclone delle Azzorre.