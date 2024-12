Liberoquotidiano.it - Non è di sinistra, quindi resta in carcere. Chi è quest'uomo: l'eterna alleanza tra Islam e "progressisti"

Boualem Sansal «non è un angelo», le sue prese di posizione «sono di estrema destra» e «rientrano in una forma di suprematismo». In altre parole: se l'è andata a cercare. Sandrine Rousseau, uno dei volti più noti degli ecologisti francesi, si è espressa ini termini sul caso dello scrittore e intellettuale algerino, arto lo scorso 16 novembre all'aeroporto di Algeri e detenuto nell'istituto penitenziario di El Koléa, a trentacinque chilometri dalla capitale. Mercoledì 11 dicembre, la corte d'appello di Algeri ha respinto la richiesta di scarcerazione presentata dai tre avvocati algerini di Sansal. Una sentenza pronunciata in assenza del legale francese dello scrittore, François Zimeray, cui è stato negato il visto da parte del regime algerino. Ma nonostante la situazione delicata in cui si trova lo scrittore 75enne, nelle mani di un regime che lo accusa di “terrorismo” per alcune dichiarazioni giudicate ostili rilasciate a un media francese, la gauche, invece di difenderlo, contribuisce alla sua demonizzazione.