La Spezia, il Natale dei vigili del fuoco in un video

La, 25 dicembre 2024 – Anche se non c’è giorno di riposo per idel, e con loro tanti altri uomini e donne impegnati nei servizi essenziali alla popolazione per garantire soccorso e sicurezza, questo non significa che chi porta una divisa non possa festeggiare il. Anzi, c’è cogli al volo l’occasione per momenti come questi per dare sfogo alla creatività e testimoniare l’attaccamento al territorio del glorioso corpo deidel. Alla, dunque, idelhanno realizzato questa clip che potete vedere nell’articolo, unche il comando provinciale spezzino dedica a tutta la popolazione con tanti auguri di buon. Auguri che noi ricambiamo a nome di tutti.