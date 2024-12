Metropolitanmagazine.it - La Russia attacca l’Ucraina anche a Natale, colpite le centrali energetiche

Mentre lalancia attacchi aerei in tuttala mattina di, i civili della capitale Kiev si sono rifugiati nelle stazioni della metropolitana. Nelle ultime ore, l’aeronautica militare ucraina ha lanciato l’allarme: “droni d’attacco nemici” si stanno dirigendo verso Kiev da nord-est.Il presidente del, Volodymyr Zelensky, ha appena risposto all’attacco delladel giorno di:“Ogni massiccio attacco russo richiede tempo per essere preparato. Non è mai una decisione spontanea. È una scelta consapevole non solo degli obiettivi, madi ora e data.”Oggi, Putin ha deliberatamente scelto ilper un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano? Più di 70 missili, compresi quelli balistici, e più di un centinaio di droni d’attacco. Gli obiettivi sono il nostro settore energetico.