Il Gesù napoletano di Luciano De Crescenzo

«Supponiamo che un giorno vi facciate una passeggiata a Napoli, in Via San Gregorio Armeno; ebbene quel giorno anche voi finireste con il pensare cheè nato da queste parti. Basterà l’atmosfera del luogo a suggerirvi che qui ha avuto origine il presepe e il culto della Natività. Dite quello che volete, maè nato a Betlemme una sola volta, e a Napoli tutte le altre».Correva il Natale del 2013 eDecon il suo “è nato a Napoli. La mia storia del presepe” (Mondadori) apponeva la sua immancabile la firma sulle festività natalizie di undici anni orsono: con l’ironia, la saggezza e la provocazione che lo contraddistinguevano, il grande scrittore, ingegnere per professione e “filosofo” per passione, dava il suo personale contributo ad uno degli eventi della nostra storia perennemente sospeso tra religiosità e senso laico della vita.