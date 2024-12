Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN Prima Farm di VIGORE

Come in tutti i Soulslike il segreto per l’avanzamento nel gioco, quando non hai skills particolari, è il livello e quale modo migliore per salire velocemente di livello se non conof theladi, un modo rapido e divertente per diventare il Portalanterna che hai sempre desiderato.In questo titolo, la scelta della classe iniziale è fondamentale, poiché ti porterai dietro il fardello della tua scelta per molto tempo. Salire di livello non è così veloce come si pensa, ma soprattutto è necessario usare molti punti per cambiare drasticamente la base del vostro personaggio. Ad esempio passare dalla Cavalleria Consacrata al Predicatore, richiede l’avanzamento nel gioco fino ad aver superato almeno il terzo boss principale, l’acquisto dell’equip e anche 30 livelli all’attivo.