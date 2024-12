Puntomagazine.it - Forio di Ischia: violenza di genere. “Oggi ti taglio la testa!”

Una vigilia di Natale sporca di sangue. Carabinieri arrestano 46enne in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria Mancano due ore al Natale e la gazzella dei carabinieri della stazione didista percorrendo le strade della cittadina isolana. A un tratto, da un viale, sbuca una donna in evidente stato di agitazione. Barcolla ed è ferita, quando vede i carabinieri grida aiuto.I militari soccorrono la donna – ha 42 anni – che perde sangue dal sopracciglio. Ha un grosso livido sullo zigomo ormai gonfio e sulla mano che sanguina c’è un.La donna è spaventata e farfuglia poche frasi sconnesse tra loro ma dalle poche parole si comprende che è stata appena aggredita dal compagno. L’aggressione è avvenuta in casa e non è la prima volta anche se non lo aveva mai denunciato.