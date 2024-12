Fondi, concerto di Natale dell’Orchestra Interscolastica dell’Istituto Garibaldi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 dicembre 2024 – Si è tenuto lo scorso giovedì, presso l’Auditorium “Sergio Preti”, il tradizionaledidella scuola secondaria di primo grado. Un evento che, come ogni anno, ha saputo conquistare il pubblico con un’esibizione particolarmente emozionante.I giovani musicisti, guidati dai loro insegnanti con dedizione e professionalità, hanno dato prova di un talento straordinario e di un impegno che si è riflesso in ogni nota eseguita. Il programma musicale ha spaziato tra brani natalizi classici e moderni, trasmettendo ai presenti l’atmosfera magica delle feste.Il pubblico, caloroso e partecipe, ha applaudito a lungo, emozionandosi per la bravura degli studenti che, ancora una volta, hanno dimostrato come la musica possa essere un potente veicolo di unione e condivisione.