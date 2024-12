Biccy.it - Enzo Iacchetti punge Stefano De Martino e gongola per Striscia la Notizia

Affari Tuoi con l’arrivo diDeè il vero successo televisivo dell’attuale stagione elanon ha potuto far altro che accusare il colpo. Lo stesso Pier Silvio Berlusconi si è detto aperto a un possibile cambio titolo per l’access prime time di Canale 5, eppure, tornato alla guida del tg satirico da un paio di settimane con Ezio Greggio è sicuro del proprio successo.“Da quando Ezio ed io siamo tornati, gli ascolti sono in ripresa” – ha dichiarato a La Stampa, aggiungendo che – “I numeri di un tempo sono lontani. Ma quei tempi non ci sono più per nessuno: ci sono le piattaforme, i social, altri canali non più di nicchia”, sottolinea. Ma c’è Affari Tuoi che, invece, viaggia ogni sera con ascolti decisamente importanti, anche a discapito della stessala