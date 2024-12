Notizie.com - Cosa fa il bambino nel pancione della mamma? Sorprendente!

Ilnella pancianon è un essere passivo che trascorre tutto il tempo a dormire. Al contrario, svolge alcune attività divertenti. La natura è: il mondo intrauterino è il luogo perfetto per far vivere ilnei nove mesigravidanza. È ricco di stimoli e attività che stimolano la curiosità del nascituro.fa ilnel! – notizie.comNella panciamadre iltrascorre molto tempo a muoversi, a succhiare il pollice, calciare e muovere le manine per esplorare il mondo che lo circonda. Tutti questi movimenti sono molto importanti affinché si sviluppino i muscoli e le capacità motorie.Si muove anche quando è molto piccolo, ma lacomincia a sentirlo nel secondo trimestre, quando cresce un po’ di più.