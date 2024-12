Quotidiano.net - Aquila reale salvata nel Napoletano: Gwaihir è stata curata e riportata a casa per Natale

Napoli, 25 dicembre 2024 -ritrovata malconcia in campagna dopo essere fuggita dalladel suo proprietario. Un esemplare imponente: quattro chili di peso e un'apertura alare di due metri. È successo nel, a salvarla sono state le cure dei veterinari dell’Asl Napoli Nord. Il maestoso rapace è stato ribattezzato, come il re delle aquile di Tolkien nella saga Il Signore degli Anelli. E, dopo due giorni di ricerche, ieri il dono più bello: l’è tornata ain tempo per. Il ritrovamento dell’L’animale è stato trovato disorientato e in precarie condizioni tra i campi della provincia di Napoli. Al momento si temeva si trattasse di un animale detenuto illegalmente, invece era tutto in regola e, grazie al microchip, l’al legittimo proprietario dopo le cure.