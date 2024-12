Liberoquotidiano.it - Ursa Major, la nave russa con armi siriane affonda in Spagna: i sospetti sono clamorosi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Un caso clamoroso. E misterioso. La vicenda dellacargo" si trasforma in un mistero dalle tinte oscure. L'imbarcazione, destinata a evacuareed equipaggiamenti dalla Siria per conto di Mosca, èta al largo delle coste spagnole a causa di un guasto al tubo del carburante del motore principale. Tuttavia, alcune fonti non ufficiali avanzano l'ipotesi di un'esplosione a bordo, che avrebbe causato il disastro. Il bilancio parla di quattordici membri dell'equipaggio tratti in salvo e di due marinai dichiarati dispersi. L'intelligence militare ucraina, Hur, aggiunge un ulteriore tassello al mistero, menzionando lamercantile"Sparta", che sarebbe stata avvistata alla deriva nei pressi della costa portoghese. Secondo il quotidiano spagnolo El Español, l'"" èta tra il comune di Águilas, nel sud-est della, e la città algerina di Orano, in seguito a un'esplosione nella sala macchine.