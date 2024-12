Biccy.it - Total Audience 2024, i programmi più visti online che in tv

Dal prossimo 30 dicembre arriverà in Italia la, un nuovo sistema di valutazione degli ascolti che prenderà in esame anche gli streaming e chi guarda un programma in diretta da siti come RaiPlay e Mediaset Infinity.Come riporta anche DavideMaggio, grazie ai dati pubblicati dal Certa sull’annuario, è stato possibile scoprire quali sono stati “i contenuti che hanno guadagnato in termini percentuali più spettatori, rispetto all’ascolto tradizionale, con le visioni in streaming nella stagione 2023/dal 1^ settembre al 31 maggio“. Con tanto di precisazione: “Non si tratta di una classifica deipiùsul web o in tv in generale. Facciamo degli esempi: troverete il Festival di Sanremo in fondo non perché vanta scarso riscontro (anzi, le visioni in diretta streaming sono da record ed è uno deipiù visualizzati su Rai Play) ma perché, visto l’ascolto monstre che raggiunge, per essere al primo posto di questa classifica dovrebbe avere qualcosa come oltre 30 milioni di spettatori solo sul web“.