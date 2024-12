Nerdpool.it - The Flash è pronto a sbarcare nel DCU

Quando i co-direttori dei DC Studios James Gunn e Peter Safran hanno annunciato il primo capitolo dello slate del DCU, “Gods and Monsters”, alcuni importanti eroi della DC Comics – in particolare Wonder Woman e The– si sono distinti per la loro assenza.Per quanto riguarda il velocista scarlatto, non è esattamente sorprendente che lo studio abbia deciso di non rivisitare il personaggio per un po’.Il film su, interpretato da Ezra Miller, è uscito solo l’anno scorso e non è stato accolto bene. Nonostante Gunn lo abbia definito “uno dei migliori film di supereroi” che abbia mai visto, il film non è stato accolto dalla maggior parte dei fan o del pubblico in generale e ha incassato solo 271 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di 200-220 milioni.L’Uomo più Veloce del mondo troverà senza dubbio la sua strada nel DCU, ma quando sui social media gli è stato chiesto perché ci sarà un film su Clayface prima di un nuovo film su Wonder Woman o The, Gunn ha risposto che stanno “tenendo il passo” sullo sviluppo di un nuovo progetto con il personaggio, il che sembrerebbe confermare che almeno qualcosa legato aè stato discusso.