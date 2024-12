Brindisireport.it - Scontro frontale fra auto e scooter nei pressi del cimitero: due feriti

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - La parte anteriore di un'sfondata. Unodistrutto. L'asfalto disseminato di detriti. La scena dell'incidente testimonia la violenza dell'impatto che si è verificato intorno alle ore 23.30 di ieri (lunedì 23 dicembre) in via Provinciale per Lecce, all'altezza del.