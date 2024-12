Lanazione.it - Schianto in auto. Strada chiusa per il ghiaccio

Un tamponamento a catena, originato a quanto pare dal fondole ghiacciato che avrebbe causato la perdita di aderenza di uno dei veicoli. È avvenuto ieri mattina intorno alle 6 al confine tra Masotti ed il territorio comunale di Pistoia, stando ad una prima ricostruzione dei fatti. Le prossime ore dovrebbero servire per ricostruire in primis l’esatta dinamica deLl’incidente che ha coinvolto cinque veicoli e portato alla chiusura temporanea della Variante Lucchese. Non risulta se non altro esserci stato alcun ferito grave, a seguito dello scontro: due glimobilisti soccorsi in codice verde dalle ambulanze del 118 e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo per gli accertamenti del caso. Sul posto a seguito dell’episodio sono giunti anche i carabinieri per i rilievi, oltre alla polizia e ai vigili del fuoco.