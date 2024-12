Ilfattoquotidiano.it - Sarei scemo a invitare un cantante che non mi piace a un mio evento, e ancor più scemo a disinvitarlo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ho già trattato le canzoni che esaltano la violenza sulle donne, fino al femminicidio e ora si ripresenta l’occasione di parlare di testi “inappropriati”. Un, invitato a partecipare ad un, è stato disinvitato quando chi lo ha invitato ha capito di che trattano le sue canzoni. Si è innescata così una discussione tra chi difende la libertà di espressione e chi difende le donne, considerate oggetti sessuali da strapazzare.Ho una confessata passione per Frank Zappa, che il 21 dicembre ha compiuto 84 anni (Zappa, non la mia passione). Zappa ha scritto Jewish Princess in cui racconta le sue interazioni con la ragazza ebrea dei suoi sogni. L’Antidefamation League, che difende gli ebrei dalle maldicenze sul loro conto, lo denunciò, così Zappa scrisse Catholic Girls, per pareggiare i conti.