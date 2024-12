Tvplay.it - Roma, rivoluzione Friedkin: sei cessioni in cantiere a gennaio

Leggi su Tvplay.it

La vittoria ai danni del Parma non cambia i piani della. Iattueranno unadi mercato: 6in.E’ tornata a sorridere la, grazie alla rotonda vittoria ottenuta ai danni del Parma. Tre punti fondamentali, che consentono ai giallorossi guidati da Claudio Ranieri di issarsi al decimo posto e lasciare la zona calda della classifica. Il piano deilegato alla sessione invernale del mercato, in ogni caso, rimarrà lo stesso. A, quindi, la rosa verrà sottoposta ad un profondo restyling comprendente l’addio di sei elementi dell’attuale gruppo il cui rendimento, fin qui, non ha rispettato le aspettative iniziali.: seiin– TvPlay.it (LaPresse)Per quanto riguarda la difesa, gli indiziati a partire rispondono al nome di Zeki Celik e Mario Hermoso.