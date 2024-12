Oroscopo Gennaio | Cancro

Leggi su .com

Life&People.it 22 giugno – 22 luglio, questo è per te il mese delle soddisfazioni a trecentosessantagradi! La bellissima Venere in trigono, promette scintille e cotillon per tutte e tre le decadi del segno. Solo agli ultimi giorni del mese potresti accusare una certa indolenza causata dalla pesantezza di Saturno, opposto a Giove. La prima decade stia attenta a non piacere troppo, potreste far capitolare tutto lo zodiaco. Seconda e terza decade devono assolutamente pensare ad arrivare al traguardo. Di quale gara? Scegliete voi, potete vincerle tutte!L'articoloproviene da Life&People Magazine.