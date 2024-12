Iodonna.it - Niente volgarità né battute sessiste, e con una protagonista femminile (Isabella Ferrari) non preda ma stratega

Torna in sala il cinepanettone. O, quanto meno, una sua versione aggiornata. Cortina Express di Eros Puglielli con Christian De Sica e Lillo è un omaggio a quei film che hanno fatto epoca, facendo ridere milioni di italiani e rimpinguando le casse del box office. Riuscirà questa specie di “cinepanettone ripulito” o “2.0” a portare nelle sale i giovani e le famiglie durante le festività? “Cortina Express”: Christian De Sica e Lillo insieme per il film di Natale al cinema X Leggi anche › De Sica, Fanelli e Papaleo insieme a Cracco in “Dinner Club 3”, ai fornelli e in viaggio per l’Italia Medusa punta ancora sulle risate, la neve e Cortina, come fu per Vacanze di Natale del 1983, il film di Carlo Vanzina che ha dato il “la” a un genere comico di cui sono stati protagonisti, su tutti, Massimo Boldi e Christian De Sica.