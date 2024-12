Liberoquotidiano.it - Natale: Bonelli, 'sia di pace, continueremo a batterci contro povertà e per il clima'

Roma, 24 dic (Adnkronos) - "È la vigilia die voglio farvi gli auguri di buone feste. Tanta serenità eanche a chi mi critica duramente. Ma la serenità e lapurtroppo saranno un miraggio per milioni di persone che vivono nelle guerre, nei conflitti e dove è aumentata lasociale a causa della crisi economica". Lo dice Angeloin un video sui social."Penso ad esempio alla guerra in Ucraina, al massacro del popolo palestinese a Gaza, alle tante guerre dimenticate come quella in Sudan oppure alla guerra dimenticata e negata come quella della crisitica, che sta causando milioni di profughitici che scappano da terre desertificate o inondate perchè non possono più coltivarle: lì aumenta l'indice di malnutrizione e aumenta la mortalità per fame", prosegue il deputato di Avs.