Lettera43.it - Morta travolta da una valanga la nazionale svizzera di snowboard Sophie Hediger

, membro della squadradicross, èda unaad Arosa, nel Canton Grigioni. Aveva 26 anni e nel 2022 aveva partecipato ai Giochi Olimpici invernali di Pechino, per poi ottenere i suoi primi due podi in Coppa del Mondo durante la scorsa stagione, con un secondo posto a St. Moritz nel gennaio 2024 durante le prove di qualificazione per i Mondiali del 2025.Swiss-Ski trauert um, Mitglied dercross-Nationalmannschaft, ist am Montag bei einem Lawinenunglück in Arosa im Alter von erst 26 Jahren ums Leben gekommen.https://t.co/RaUtOorcYC pic.twitter.com/ChMbXHugCm— SwissSkiTeam (@swissskiteam) December 24, 2024Attualmente inil pericolo di valanghe è molto elevato, che puntava a vincere una medaglia ai campionati del mondo in casa in Engadina, in programma a marzo, è statada unamentre praticava il freeride, hobby che amava molto.