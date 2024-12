Pianetamilan.it - Milan, sondaggio: dai un voto all’acquisto di Reijnders

Leggi su Pianetamilan.it

Il mercato estivo delha visto l’arrivo di diversi rinforzi, ma uno dei più attesi è stato sicuramente Tijjani, centrocampista olandese prelevato dall’AZ Alkmaar. Con il suo acquisto, nel 2023, i rossoneri hanno puntato su un giovane talento con grande potenziale, in grado di aggiungere qualità e dinamismo al centrocampo. Fin dal suo arrivo,ha mostrato una grande personalità in campo, nonostante la sua giovane età. Il centrocampista si è distinto per la sua capacità di dettare il gioco, gestire i tempi di possesso e offrire una buona protezione alla difesa, ma anche per la sua incursione offensiva. Con una visione di gioco invidiabile e una grande intelligenza tattica, ha dato aluna nuova opzione a centrocampo, ricoprendo un ruolo fondamentale sia nelle fasi di costruzione che di recupero palla.