Michael Schumacher diventerà nonno | l’annuncio della figlia Gina

Dolcissima attesa per: ladell’ex campione di Formula 1 sarà mamma per la prima volta.La notizia che ha fatto emozionare il mondo dei motori (e non solo) è arrivata direttamente dai profili social didell’indimenticabileha annunciato che lei e il marito Ian Bethke aspettano una bambina, condividendo un tenerissimo carosello di foto che ha fatto il pieno di like e commenti affettuosi.presto: la gioia diUn pony dolcissimo, palloncini rosa e piccoli stivali da cowgirl.ha scelto un mood country per condividere sui social una delle notizie più importantisua vita: l’arrivoprimogenita nata dall’amore con suo marito Ian Bethke.Nelle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, spiccano anche una lavagnetta con su scritto il mese di nascitapiccola – aprile 2025 – e la frase che ha emozionato tutti: “Aspettando con impazienza l’arrivonostra bambina”.