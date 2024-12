Gqitalia.it - Le Air Jordan 1 Low OG Chicago saranno tra le scarpe più desiderate del 2025

Leggi su Gqitalia.it

Le Air1 Low OGsi preparano a essere tra le sneaker di punta del. Per celebrare il 40° anniversario dell'Air1 che l'anno prossimo festeggerà quattro decenni di esistenza gloriosa, Nike rilancerà questo modello leggendario, il primo ad essere commercializzato nel lontano 1985.È passato quasi un decennio da quandoBrand ha lanciato il modello Air1 Low OG, ma questo periodo di pausa sta per finire. Si dice che la versione bassa delle prime sneaker di Michaeltornerà in tempo per l'autunno del.La prossima uscita dellepotrebbe avere una combinazione di colori Nero/Mussola/Rosso Varsity, a indicare dei dettagli invecchiati artificialmente, nello stile delle note AirReimagined del 2022. Se usciranno davvero, lein compagnia di altre Air1 basse in uscita nel, dato che si vocifera anche di un modello di Air1 Low OG Phantom e di un altro denominato Fragment x Travis Scott x Air1 Low OG.