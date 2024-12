Ilgiorno.it - Il monumento fantasma di Lissone “Inaugurato“ e mai realizzato

C’era già il progetto, c’era il bozzetto e c’era pure il modellino, utilizzato per la presentazione ufficiale lo scorso aprile. E invece ora è tutto da rifare. Se per qualcuno il ricordo dei morti provocati dalla pandemia da Covid avrebbe dovuto unire maggiormente le comunità, asta invece aprendo forti polemiche. A scatenare le critiche, la mancata realizzazione delin memoria dei caduti della pandemia, previsto da tempo ma ancora fermo al palo. La richiesta di costruirlo era partita a giugno 2023 dal Pd, con una mozione approvata all’unanimità in Consiglio. Avrebbe dovuto essere collocato entro il 18 marzo di quest’anno, ricorrenza della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. La scadenza non è stata rispettata, ma ad aprile l’Amministrazione ha presentato formalmente immagini e prototipo dell’opera, la cui ideazione è stata affidata agli studenti dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni: sarebbe dovuto essere unalto 3 metri, a forma di albero, simbolo di rinascita e speranza.