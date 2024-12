Liberoquotidiano.it - Gli auguri di Natale di Meloni: Grazie a medici, a forze armate e a volontari che aiutano le persone

Leggi su Liberoquotidiano.it

(Agenzia Vista) Roma, 24 dicembre 2024 "E' la vigilia di, voglio fare a tutti voi i miei. C'è chi anche in queste ore non riuscirà a stare a casa con i propri cari, che continuerà invece a essere al servizio di tutti. Penso alle nostre, penso alle nostredell'ordine, penso ai, a tutti gli operatori sanitari e a quei lavoratori che sia nel pubblico che nel privato, anche in questo periodo di festa, garantiscono,al loro lavoro, servizi essenziali ai cittadini.davvero per tutto quello che fate e che farete anche in questi giorni di." Così la Presidente del Consiglio Giorgiain un videomessaggio. / Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev