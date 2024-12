Secoloditalia.it - Giubileo, Papa Francesco apre la Porta Santa. “La via della speranza non delude mai” (video)

In sedia a rotelle,si è avvicinato e ha aperto lanella basilica di S. Pietrondo così il. Le immagini, trasmesse in tutto il mondo, compongono una sequenza di istanti che verranno impressi nella storia. Poi la Messa, nella Basilica stracolma, in diretta in tutto il mondo.e l’aperturaSono stati emozionanti i momenti in cuisi è avvicinato allain sedia a rotelle. Poi il Pontefice halain silenzio, sosta in preghiera. Suonano le campaneBasilica di San Pietro. Dopo, attraversano lai cardinali, i vescovi e alcuni rappresentanti del popolo di Dio provenienti dai cinque Continenti. In questo, il passaggio del popolo di Dio attraverso la soglialancia un messaggio di pace e rinnovamento per tutta l’umanità.