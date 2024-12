Laspunta.it - Frosinone: l’Ugl attacca la direzione della Asl sulle nomine allo Spaziani

Senza girarci intornosalute ha reso nota la sua posizione nei confrontiAsl dicirca ledi alcuni dirigenti medici apparse sulla stampa, ma il cui avviso pubblico non sarebbe mai stato indetto dalla ASL di. “Il 18 Aprile 2024, Apprendiamo dai media “E’ il dottor Alessandro Carcangiu il nuovo Primario del reparto di ortopedia dell’ospedale”, ed ancora, in data 18/12/2024 tra le varie notizie si legge: “Un’occasione per tagliare il nastro di alcune unità di eccellenza come il nuovo reparto di radiologia interventistica (definita unità operativa semplice dipartimentale “U.O.S.D.”) ” tra i direttori di UOC era presente il “DirettoreUOC di Ortopedia”. Recita il comunicatoUGL “Ebbene, interessante conoscere quando sarebbe stato indetto e espletato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di DirettoreUOC ortopedia e traumatologia? Incarico di UOCAlatri, per quanto risulta alla scrivente Organizzazione Sindacale tutt’ora non indetto e ovviamente mai espletato – sebbene previsto nell’Atto Aziendale e approvato dalla Regione Lazio con DCA G05101 il 28/04/2022.