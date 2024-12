Ilrestodelcarlino.it - Fate il presepe per essere uomini veri

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nella prima domenica di Avvento papa Francesco aveva invitato i fedeli ad alleggerire il cuore dalla paura di vivere per fare spazio a Gesù, l’unico vero portatore di speranza. Nel fare gli auguri di Buon Natale ai nostri lettori, il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, spiega come svolgere questa operazione di lucidatura in modo perenne del nostro cuore. Il messaggio di Zuppi ai lettori del Carlino Cari lettori del Carlino, quel Signore che è venuto, verrà. Non ci porrebbeun augurio di Buon Natale migliore soprattutto quest’anno dove Dio nasce per portare speranza nella tragedia della pandemia della guerra. E’ una nave che, in questa terribile notte che spegne l’umanità e la mette a rischio, si mette a navigare in un mare in tempesta perché la pace non sia un sogno ma diventi storia.