Fanpage.it - Farmaco sperimentale elimina il cancro al colon retto nel 100% dei pazienti: accelerato lo sviluppo

Uno studio clinico in corso sta dimostrando l'estrema efficacia di uncontro una forma dial. L'anticorpo monoclonale Dostarlimab è infatti in grado di cancellare il tumore maligno all'intestino neldei, che risultano liberi dalla malattia anche ad anni di distanza e senza alcun intervento chirurgico. Alla luce dei risultati eccezionali la FDA ha designato ilimmunoterapico come "Terapia Innovativa", per accelerarne loe l'arrivo sul mercato.