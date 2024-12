Pianetamilan.it - Ex Milan – Gasperini esalta De Ketelaere: “Lui è il cuore della squadra”

L’Atalanta festeggia il Natale con una vittoria sofferta ma fondamentale contro l’Empoli, grazie a un gol nel finale di Charles De, ex, che regala i tre punti alladi Gian Piero. “Il 3-2 di Denon è una stella caduta dal cielo, l’ha cercato e voluto con determinazione”, ha commentato il tecnico nerazzurro, soddisfatto per aver mantenuto la testaclassifica in solitario. La partita non è stata semplice, con l’Atalanta che ha dovuto superare diverse difficoltà, tra cui il gol subito a freddo su una rimessa laterale e il rigore che ha complicato la rimonta. Non sono mancati i momenti critici, come la serata poco felice di Ademola Lookman e l’uscita anticipata di Mateo Retegui, che avrebbero potuto segnare l’inizio di una serata difficile. Come riferito da Ansa, nonostante le difficoltà,ha apprezzato l’adattamento di Nicolò Zaniolo, che ha preso il posto di Retegui, contribuendo con un assist a Lookman e dando il suo apporto in un ruolo non suo.