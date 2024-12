Lettera43.it - È stata scoperta una nuova comunità umana nell’Amazzonia brasiliana

Immagini inedite, catturate da telecamere automatiche nascoste nella foresta, hanno rivelato la presenza di unamai documentata prima. Il gruppo è stato denominato i “Massaco” dagli antropologi, dal nome dal fiume che attraversa il loro territorio. Poco si sa di loro, poiché il loro nome, lingua e tradizioni culturali rimangono misteriosi. Lanon ha contatti con la società civilizzata ed è costituita da circa 200-250 persone.The “Massaco”, people isolated from the modern world in the Amazon forest, were captured for the first time with automatic cameras.Their population is between 200-250 people. pic.twitter.com/ndZzWumAG2— Urban News (@urbandigitalize) December 22, 2024Lasi trova nello Stato di Rondônia, una delle aree più deforestate dell’AmazzoniaLe registrazioni sono state ottenute grazie a telecamere installate dalla Fondazione Nazionale dell’Indio del Brasile (Funai), che mostrano uomini dellamentre interagiscono con gli strumenti lasciati dall’organizzazione.