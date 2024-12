Quotidiano.net - Disney: finché live action vuol dire successo

Un classicoper Natale? Al cinema o davanti alla tv è una tradizione ormai consolidata, che unisce grandi e piccini, ma anche chi con i film dell’azienda dei sogni è cresciuto. Lo dimostra il fatto che in Italia il botteghino ha premiato Mufasa - Il re leone, prequel della pellicola del 1994, con 4 milioni e mezzo di euro di incassi nel weekend prenatalizio. Ma si può parlare davvero diper il nuovo(tutto in digitale) della major? Negli Stati Uniti, dove si confronta con la concorrenza animata di Sonic 3 è, in realtà, l’ennesimo flop: il giovane Mufasa non ha ruggito come sperava la casa di produzione: appena 35 i milioni conquistati in Nord-America. Sintomo che qualcosa non ha funzionato, e non da ora, nonostante l’insistenza con cui la Waltsforna questi remake.