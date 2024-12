Daniele De Leonardis capo del Marketing di BYD in Italia e Europa

Leggi su Ildenaro.it

BYDannuncia l’ingresso diDecomedirector Italy e Digitaldirector Europe. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore automotive e digitale, Desvolge un ruolo chiave nello sviluppo del marchio nel mercatono ed europeo, in linea con la strategia di espansione del brand nei veicoli elettrici.Originario di Brindisi e laureato in ingegneria al Politecnico di Torino, Deavvia la sua carriera comeSpecialist in H3G e prosegue come Business Development manager per Gameloft.Nel 2010 entra in FCA (Fiat Chrysler Automobiles) e assume il ruolo di Head of Digitaln Market, guidando la strategia digitale con campagne su display, social e video. Dal 2017 ricopre posizioni di crescente responsabilità all’interno del gruppo, consolidando la sua esperienza nel digitale e nell’innovazione.