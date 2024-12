Oasport.it - Calendario sci alpino Bormio e Semmering 2024: programma 26-29 dicembre, orari, tv

Si è appena concluso il weekend di gare a Sankt Moritz al femminile e in Italia al maschile tra Val Gardena e Alta Badia ed è già tempo di pensare ai prossimi appuntamenti della Coppa del Mondo di sci/2025. Neanche il tempo per riposarsi qualche giorni per Natale che si tornerà in pista aper le gare veloci al maschile e aper le gare tecniche al femminile.Il Circo Bianco al femminile sarà impegnato aper il classico appuntamento di fine anno. Sarà interessante rivedere all’opera Federica Brignone e Marta Bassino in gigante con aspettative notevoli e anche Sofia Goggia punterà a un buon piazzamento in questa specialità. Si comincia sabato 28 con il gigante: alle ore 10.00 la prima manche e alle 13.00 la seconda manche, poi domenica 29 lo slalom con prima manche alle 10.