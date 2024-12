Pianetamilan.it - Calciomercato Milan – Calabria al Como? Occhio anche a Parisi

In difesa ilha qualche dubbio. Maignan è il titolare con Sportiello come suo vice. Il terzo è Torriani. Nonostante l'arrivo di Pavlovic, la coppia titolare scelta da Fonseca è formata da Thiaw e Gabbia. E' arrivato Emerson Royal a destra e Kalulu è andato in prestito alla Juventus.poi alle voci suche potrebbe lasciare ildurante ilinvernale. Il capitano rossonero sembra sempre più lontano dal Diavolo. Ecco le ultime novità. Il, come scrive SportMediaset, nelinvernale potrebbe essere tra le protagoniste. la dirigenza starebbe cercando giocatori in grado di rinforzare la rosa specialmente in difesa. Come centrale, si legge, piacerebbe Rafa Marin del Napoli, mentre per le corsie esterne i primi contatti sono sarebbero stati fatti per, possibile obiettivodel, e per Davide, terzino rossonero che non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza col Diavolo.