Buchanan | Inter-Como complicata felici così Ora sto bene!

RITORNATO AL MEGLIO – Tajon Buchanan, entrato nel secondo tempo di Inter-Como, ha parlato dopo la partita: «Sto bene, ci vorrà del tempo prima che io ritorni al 100%. Ma sto tornando a giocare. Siamo contenti per i tre punti perché sapevamo che sarebbe stato un match complicato, ma noi siamo stati bravi a mantenere il controllo della partita. Il match è stato complicato, siamo soddisfatti per aver vinto questa partita. Io devo continuare a lavorare, mi sento molto bene! Devo continuare».