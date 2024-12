Inter-news.it - Buchanan: «Compagni all’Inter mi aiutano! Seguo lezioni di italiano»

dopo Inter-Como 2-0, in conferenza stampa ha parlato del suo ritorno in campo dopo l'infortunio e della vittoria di oggi. INTER-COMO – LA CONFERENZA STAMPA DISei tornato a disposizione dopo un lungo infortunio, come ti senti adesso che hai ritrovato una certa continuità?Tutti mida Marcus Thuram a Lautaro Martinez, tutti i. Io qui voglio aiutare la squadra a vincere altri trofei e centrare tutti gli obiettivi che ci prefissiamo. Sto prendendodilo capisco meglio ora. Era molto importante giocare quache minuto in più e prendere fiducia nei miei mezzi, mi sento sempre meglio e sto crescendo