361magazine.com - Belen Rodriguez: “Questa è per te”. Il gesto social per papà Gustavo

Leggi su 361magazine.com

, la nuova e dolce dedica per: ecco cosa è emerso dal profilodella showgirlsi divide tra lavoro e famiglia. L’amatadopo essere tornata in televisione e dopo aver lanciato il suo brand di make-up sta già lavorando sulla prossima collezione di Hinnominate, il brand di abbigliamento ideato con Cecilia e Jeremias.In vista dell’arrivo del Natale continua insieme a tutta la sua famiglia ed essere al fianco di. Il padre della showgirl e conduttrice ha avuto un brutto incidente, dove è rimasto coinvolto in un incendio scoppiato in un capannone a Gallarate.ha riportato ustioni di secondo grado sul volto e sul corpo ed è stato subito sottoposto ad interventi chirurgici.Leggi anche Grande Fratello, i concorrenti rispondono alle domande: le risposte spiazzanoLa dolce dedicaperLa nota showgirl pochi minuti fa ha condiviso tra le sue stories Instagram un dolce pensiero in musica dedicato al suo