Europa.today.it - Auto finisce fuori strada e prende fuoco: morte due ragazze

Leggi su Europa.today.it

Ancora una tragedia sulla, ancora delle vittime giovanissime. Due, di cui una minorenne, hanno perso la vita in un drammatico incidentele avvenuto a San Pietro a Maida, in località Guarna, in provincia di Catanzaro.Maida (Catanzaro),