Inter-news.it - Arnautovic pensa in grande. Con l’Inter gli ultimi sei mesi

Leggi su Inter-news.it

Markoal futuro. L’attaccante del, in uscita nel prossimo giugno, ha iniziato a sondare qualche pista estera per la prossima estate.MERCATO – In casa Inter sigià al prossimo mercato estivo. Con alcuni nomi che saluteranno San Siro, gli uomini mercato di Beppe Marotta restano vigili su eventuali colpi last-minute. Uno su tutti è proprio Dario Baccin che guarda con attenzione al mercato sudamericano, tra Argentina e Brasile. Allo stesso tempo però, ci sarà da capire come rimpiazzare i nomi che andranno via a causa della scadenza del contratto. Uno su tutti è proprio Markoche saluteràa partire dal primo luglio. L’attaccante austriaco infatti, non ha intenzione di lasciarea gennaio con il Torino che aveva sondato il terreno per un eventuale colpo da big nel mercato invernale.