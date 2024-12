Quifinanza.it - 17milioni di Italiani in viaggio per Natale e Capodanno, sono più delle stime

Quest’anno il numero diinper le vacanze natalizie ha superato le aspettative.ben 17 milioni i viaggiatori, un milione in più rispetto alle previsioni di novembre. Il 60% di questi rimarrà all’interno dei confini nazionali, mentre il restante opterà per destinazioni estere, soprattutto per ile l’Epifania. Con l’aumento dei viaggiatori, le vacanze risultano più frammentate, con partenze distribuite su periodi più brevi, ma con una spesa complessiva che si attesta oltre gli 8 miliardi di euro. Cosa ci dicono questi dati sulle tendenze del turismo italiano per le festività e come si preparano glia queste vacanze festive?più movimentato: 17 milioni inI numeri parlano chiaro: con 17 milioni dipronti a partire, le previsioni di Confcommercio per il 2025più ottimistiche rispetto a quanto previsto.