WhatsApp da gennaio 2025 non funzionerà più su 19 modelli Android e vecchi iPhone | l’ultimo aggiornamento con l’IA

Addio. L’app di messaggistica smetterà di funzionare su 19di smartphone da. L’, che integrerà le funzionalità di intelligenza artificiale nelle chat, renderà inutilizzabile il software su alcuni smartphone. Ecco quali.La “vittime” nel sistemaAlcuni deiche non potranno più sfruttare l’app di messaggistica hanno integrato il sistema operativo sviluppato da Google,. I cellulari non sono più aggiornabili alla versione5.0 e sono stati immessi sul mercato tra il 2012 e il 2013. Troppo. Ecco quali saranno i telefoni sui quali non andrà più:Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;Motorola: Moto G (1a Gen), Razr HD, Moto E 2014;HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601;LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.