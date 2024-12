Volley 14^ giornata Superlega 2024 2025 | Perugia sfida Modena scontro salvezza Padova-Taranto

Leggi su Sportface.it

Il grandemaschile italiano scende in campo a Santo Stefano per la 14^del campionato di. La capolista, dopo l’impegno infrasettimanale di Champions League, torna sul campo di casa con l’obiettivo di vincere ancora e rimanere imbattuta. I Block Devils di Angelo Lorenzetti se la vedono con, reduce dalla sconfitta rimediata a sorpresa sul campo di Grottazzolina. Gli uomini di Alberto Giuliani vanno dunque a caccia di riscatto, esattamente come l’Allianz Milano, uscito sconfitto in tre set a Civitanova. I meneghini di Roberto Piazza sono attesi da un’altra trasferta molto impegnativa a Trento, che è secondo in classifica. Partita davanti al proprio pubblico anche per Piacenza, che contro Cisterna va a caccia del decimo successo per difendere la terza posizione.