Roma, crolla albero vicino a un parco giochi: muore una donna, ferita una sua amica

Unaè morta e un’altra è rimastanel crollo di unin via Cesare Massini a, nel quartiere Colli Aniene.La tragedia è avvenuta oggi, lunedì 23 dicembre, intorno a mezzogiorno, a pochi metri dalBaden Powell. Il tronco della pianta si è spezzato a causa del forte vento.Nel crollo sono state coinvolte diverse persone. Larimastaè un’della vittima. Illesi alcuni bambini che si trovavano sul posto. Immediati i soccorsi, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare.Sul posto la Polizia di Stato, i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile.Notizia in aggiornamento