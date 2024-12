Gamberorosso.it - "Report sul vino? Solo show televisivo, per accusare servono certezze". La dura risposta di Cesare Cecchi

Leggi su Gamberorosso.it

«Non è tutto oro quello che luccica.». L’incipit della puntata diandata in onda ieri sera non lascia spazio a fraintendimenti: l’inchiesta “su misura” promette di gettare ombre sui celebri Supertuscan, fiore all’occhiello dell’enologia toscana e del made in Italy. Ma la tanto attesa rivelazione non arriva mai. Restano, invece, insinuazioni che gettano discredito su alcune delle aziende più prestigiose della regione, generalizzando e «Buttando fango su cantine che hanno fatto il bene della Toscana e su tutti i piccoli produttori che ci sono dietro», aggiunge al Gambero Rosso, presidente del Consorzio Toscana Igt, e prosegue con amarezza: «Sevoleva fare i “giustizieri della notte”, ci sono riusciti, ma a che prezzo?».L’inchiesta e le accuseIl servizio diprende di mira grandi nomi come Tenuta di San Guido, Ornellaia e Masseto, Ricasoli,, Ruffino e Mazzei di Fonterutoli.