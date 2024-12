Pianetamilan.it - Reijnders e Fofana: i due pilastri che sorreggono il Milan

Ilsi affida a due uomini chiave per sostenere il suo progetto: Tijjanie Youssouf. L’olandese e il francese sono diventati idel centrocampo rossonero, come hanno dimostrato anche nell’ultima vittoria contro il Verona. La loro presenza in campo è fondamentale: davanti a Mike Maignan, i due sono i calciatori di movimento più utilizzati da Paulo Fonseca, con 1.788 minuti pere 1.786 perin questa stagione. Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, nonostante un distacco dalla vetta della classifica, ilpuò contare sull’apporto costante e determinante dei suoi centrocampisti, che non hanno mai fatto mancare il loro contributo, anche quando il tecnico ha fatto ampio ricorso al turnover. A dimostrazione di quanto siano insostituibili, entrambi sono stati schierati anche nell’ottavo di Coppa Italia contro il Sassuolo, una partita nella quale Fonseca ha preferito riposare altri titolari.