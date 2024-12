Donnapop.it - Perché Guillermo Mariotto non era alla finale di Ballando con le Stelle? Milly Carlucci lo giustifica, ma non convince il pubblico

Leggi su Donnapop.it

Periodo davvero difficile per: il giurato non si è presentatodi Bndo con le, ma cosa è successo?, padrona di casa, ha cercato dire il suo giurato, ma le sue parole non hanno convinto affatto ilda casa e – a quanto pare – nemmeno i colleghi dello stilista. Cosa è successo? Come sappiamo, perqueste ultime puntate di Bndo con lesono state tutto fuorché facili da gestire.Nonostante il caso mediatico che si è creato attornofigura del giurato della trasmissione,ha comunque continuato a difenderlo, sostenendo che da parte della produzione del programma – e da parte sua – non ci sarebbe alcun problema con l’eclettico.Nel frattempo, però, sembra procedere l’intenzione della senatrice Campione di Fratelli d’Italia, che vorrebbe indire un’interrogazione parlamentare sul presunto caso di molestie avvenuto a Bndo con le, proprio in relazione a quanto fatto dadurante la trasmissione.